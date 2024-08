Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody osobního vozidla a motocyklu v Horním Bousově

MLADOBOLESLAVSKO - Pokud máte informace o nehodě, ozvěte se nám.

Mladoboleslavští dopravní policisté vyjížděli v neděli 11. srpna 2024 k dopravní nehodě do obce Horní Bousov, kde na silnici I/16 (v úseku 104,93 km) došlo k dopravní nehodě osobního vozidla a motocyklu.

Řidič motocyklu Honda i řidič osobního automobilu Peugeot 2008 jeli ve směru na Mladou Boleslav, kdy se následně z dosud nezjištěných příčin bočně střetli. Po srážce motocyklista upadl a byl se zraněním převezen do nemocnice.

Policistům by s objasněním průběhu a okolností této dopravní nehody pomohli svědci, kteří tou dobou místem také projížděli Uvítali by i případné záznamy z palubních kamer, kde by byla předmětná nehoda zaznamenána.

Pokud jste 11. srpna 2024 v 17:05 hodin jeli na silnici I/16, a to na 104,93 km v katastru obce Horní Bousov a předmětnou nehodu jste viděli, případně máte kamerové záznamy, které nehodu mohly zaznamenat, ozvěte se prosím policistům na linku 158 nebo přímo kolegům z dopravního inspektorátu v Mladé Boleslavi na tel. číslo 974 877 650.

Za jakékoliv důležité poznatky či informace předem děkujeme.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

15. srpna 2024

