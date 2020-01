Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

DOMAŽLICE - Neznámý řidič při jízdě od ulice Husova třída na náměstí Míru na přímém úseku přejel k levému okraji komunikace, kde pak na chodníku narazil do zábradlí před domem. Od nehody ujel.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo v době od 23:00 hodin dne 17. ledna 2020 do 07:30 hodin dne 18. ledna 2020 v Domažlicích v ulici Husova třída v prostoru před domem č. p. 96. Neznámý řidič s nezjištěným vozidlem při jízdě od ulice Husova třída na náměstí Míru nejel při pravém okraji komunikace, na přímém úseku přejel k levému okraji komunikace, kde vlevo na chodníku narazil do zábradlí před domem. Poté z místa dopravní nehody odjel, aniž by dopravní nehodu oznámil na policii, ačkoliv tuto povinnost měl. Škoda na zábradlí byla vyčíslena na 2 tisíce korun.

Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

20. ledna 2020

