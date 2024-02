Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

PŘÍBRAM - Silnice I/18 křižovatka směr Drásov

Policisté dopravního inspektorátu v Příbrami šetří nehodu, ke které došlo 20. února tohoto roku v čase 9:40 a to na křižovatce silnice I/18 a místní komunikace do obce Drásov.

Řidička osobního vozidla Mercedes zde v uvedenou dobu předjížděla nákladní vozidlo, kdy ve stejný čas měl z křižovatky vjet na komunikaci další řidič automobilu Fiat.

Při dopravní nehodě došlo ke střetu levých předních částí obou vozidel.

K objasnění všech okolností této dopravní nehody žádají policisté případné svědky, kteří průběh události viděli, nebo disponují kamerovým záznamem ze svého automobilu, aby se jim přihlásili a to buď prostřednictvím linky 158, nebo přímo na tel. číslo 974 879 527.

por. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

21. února 2024

vytisknout e-mailem