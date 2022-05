Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

STOD - Neznámý řidič s nákladním vozidlem u železničního přejezdu poškodil výstražník a z místa dopravní nehody odjel.

Dopravní policisté z územního odboru Plzeň - venkov hledají svědky dopravní nehody, která se stala od 21. května do 23. května 2022 v obci Stod. Dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem jel po místní komunikaci přes železniční přejezd ve směru od centra k obci Ves Touškov a při průjezdu pravotočivé zatáčky přejel nezjištěnou částí vozidla přes pravou krajnici a střetl se vpravo s výstražníkem za železničním přejezdem, který poškodil. Z místa dopravní nehody řidič odjel, aniž by věc oznámil policii. Při dopravní nehodě vznikla škoda ve výši padesát tisíc korun. Policisté dalším šetřením zjistili, že by se mělo jednat o nákladní vozidlo, kdy na pravé části vozidla chybí část plastového blatníku se zástěrkou a vozidlo je poškozené na pravé boční části.

Svědci výše popsané události, kteří by mohli poskytnout informace k uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu Plzeň – venkov, Slovanská alej 26, Plzeň, nebo na e-mail: px.di.podatelna@pcr.cz. Informace mohou rovněž sdělit na tísňovou linku 158.



por. Ing. Eva Červenková

31. května 2022

