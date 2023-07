Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

STŘÍBRO - Neznámý řidič poškodil zaparkované vozidlo a z místa nehody odjel.

Tachovští dopravní policisté hledají svědky dopravní nehody, která se stala v době od 12. června 2023 od 19:00 hodin do 13. června 2023 do 09:30 hodin v obci Stříbro. Zde v ulici Palackého u bytového domu č. p. 1178 poškodil neznámý řidič s dosud nezjištěným vozidlem levý bok zaparkovaného osobního vozidla značky Ford Mondeo a z místa nehody odjel, aniž by si splnil povinnost stanovenou mu zákonem.

V souvislosti s uvedenou dopravní nehodou žádají policisté občany, kteří by mohli poskytnout informace vedoucí k řádnému prošetření uvedené nehody a k ustanovení viníka, aby se jim ozvali na tel: 974 337 266, 974 337 251 nebo na nebo na e-mail tc.di@pcr.cz. Informace mohou sdělit také na tísňovou linku 158.



por. Bc. Iva Vršecká

14. července 2023

