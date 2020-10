Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

HORŠOVSKÝ TÝN - Neznámý řidič na parkovišti naboural do cizího vozu. Majitelce neposkytl zákonnou součinnost a z místa ujel. Pátráme po něm.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo dne 26. října 2020 v době od 07:00 hodin do 15:30 hodin na parkovišti v ulici Dobrovského v obci Horšovský Týn. Neznámý řidič poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Škoda Octavia. Z místa dopravní nehody odjel, aniž by majitelce poskytl údaje o vozidle a sepsal záznam o dopravní nehodě. Škoda na jejím vozidle byla vyčíslena na 15 tisíc korun.

Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

27. října 2020

