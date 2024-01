Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

PŘÍBRAMSKO - Pokud jste viděli průběh nehody, kontaktujte policisty

Dopravní policisté z Příbrami vyšetřují okolnosti dopravní nehody, ke které došlo 14. ledna zhruba v 15:20 hod. na 24 kilometru dálnice D4 ve směru na Strakonice v katastru obce Voznice.



Řidička s osobním vozidlem Škoda Octavia jela v levém jízdním pruhu, kdy předjížděla pomalu jedoucí vozidla a z pravého jízdního pruhu jí mělo do jízdní dráhy náhle vjet nezjištěné vozidlo černé barvy. Na tuto situaci žena zareagovala prudkým bržděním, což uvedlo její automobil do smyku a následně k havárii do středových svodidel. Na tuto situaci již nestačil zareagovat další řidič, který do havarovaného vozidla naboural.



Žádáme případné svědky, kteří viděli průběh výše popsané nehody, nebo disponují kamerovým záznamem, který by policistům pomohl objasnit okolnosti této události aby se ozvali dopravním policistům na tel. 974 879 259 , případně na linku 158.

por. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

22. ledna 2024

