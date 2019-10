Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

SOKOLOVSKO – Volejte na linku 158.

Sokolovští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody, ke které došlo dne 22. 10. 2019 kolem 17:00 hodin v ulici Sportovní v obci Svatava na Sokolovsku. V tomto místě mělo dojít ke střetu osobního automobilu značky Renault s cyklistou. Po příjezdu policejní hlídky se cyklista již na místě nenacházel.

Šetřením policisté zjistili, že cyklista byl kluk ve věku 7 až 10 let. Po nehodě měl zvednout své kolo a odejít přes nedaleký most. Na sobě měl mít tepláky, triko, helmu a zelené nebo zelenočerné kolo. Mladý cyklista měl z místa dopravní nehody odejít směrem do ulice ČSA, Sládkova, Nová Svatava.

Dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, aby jakékoliv informace k této nehodě, které pomohou při vyšetřování, volali na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obrátili na Dopravní inspektorát na tel. čísle 974 376 250.

nprap. Jakub Kopřiva

25. 10. 2019

