Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

HORNÍ BŘÍZA - Neznámý řidič při předjíždění ohrozil protijedoucí vozidlo, došlo ke střetu a viník na místě dopravní nehody nezastavil.

Dopravní policisté z územního odboru Plzeň - venkov hledají svědky dopravní nehody, která se stala 28. ledna 2023 v 17:10 hodin na komunikaci III/1806 za Horní Břízou ve směru ke křižovatce k obci Záluží. Neznámý řidič jel s nezjištěným vozidlem od Horní Břízy a při předjíždění před ním jedoucího vozidla ohrozil protijedoucí vozidlo Subaru Legacy. Došlo ke střetu levých bočních částí vozidel a viník dopravní nehody z místa ujel, aniž by zastavil a sepsal společný záznam o dopravní nehodě. Mělo by se jednat o vozidlo Škoda Fabia, kdy registrační značka začíná 8AB**** a vozidlo by mělo mít poškozenou levou část a uražené levé zpětné zrcátko.

Svědci výše popsané dopravní nehody se mohou přihlásit osobně na dopravním inspektorátu Plzeň – venkov, Slovanská alej 26, Plzeň, nebo na e-mail: px.di.evidence@pcr.cz. Informace mohou rovněž sdělit na tísňovou linku 158.



por. Eva Červenková

31. ledna 2023

