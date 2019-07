Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

KLENČÍ POD ČERCHOVEM - Chodec přecházel silnici v době, kdy po ní jelo neznámé osobní vozidlo. Chtěl před vozidlem zastavit, ale smekla se mu noha a vozidlo mu na ni najelo. Řidič na místě nezastavil, ale pokračoval v jízdě.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo dne 20. července 2019 v 01:00 hodin v obci Klenčí pod Čerchovem před hotelem Haltrava. Chodec přecházel přes komunikaci od hotelu Haltrava. Podle jeho vyjádření se před vstupem na vozovku nepřesvědčil, zda může bezpečně přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky silničního provozu, a na komunikaci vběhl v době, kdy od bývalého hraničního přechodu přijíždělo neznámé osobní vozidlo. Chodec chtěl před vozidlem zastavit, ale smekla se mu noha a vozidlo mu na ni najelo. Řidič vozidla však na místě nezastavil, ale pokračoval v jízdě směrem na obec Draženov. Chodec utrpěl zranění, se kterým byl převezen do nemocnice v Domažlicích. Policisté ho vyzvali k dechové zkoušce, která byla s pozitivním výsledkem 1,77 promile alkoholu v krvi.

Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

29. července 2019

vytisknout e-mailem