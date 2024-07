Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

BŘECLAVSKO: Dopravní policisté hledají svědky nehody, ke které došlo dne 10.07.2024 u Borkovan.

Břeclavští policisté šetří dopravní nehodu, ke které došlo dne 10.07.2024 přibližně v 15:00 hodin, a to na silnici II. třídy č. 380 v katastru obce Borkovany. Dosud nezjištěný řidič jel ve směru od Brna směrem k obci Hodonín a při jízdě přejel do protisměru a narazil do levé strany vozidla Ford Focus. Tento dosud neznámý řidič z místa nehody odjel, aniž by dopravní nehodu jakkoliv řešil.

Pokud jste místem dopravní nehody projížděli a můžete nám tak poskytnout informace, které povedou k jejímu objasnění, ozvěte se nám prosím. Policisté také uvítají záznamy z palubních kamer vozidel, která daným úsekem v inkriminovanou dobu projížděla. Ozvat se můžete policistům z dopravního inspektorátu na tel. 602 469 135 nebo 974 632 260, popř. můžete využít i policejní tísňové linky 158.



Děkujeme za spolupráci.



por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M., 12. července 2024

vytisknout e-mailem