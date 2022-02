Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

NÝŘANY - Neznámý řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy povětrnostním podmínkám, s vozidlem dostal smyk a narazil do stínící tkaniny a dvou kovových sloupků.

Dopravní policisté z územního odboru Plzeň - venkov hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo dne 18. ledna 2022 v 06:57 hodin v Tovární ulici v obci Nýřany. Dosud nezjištěný řidič s motorovým vozidlem tovární značky Mercedes Benz světlé barvy jel ve směru od ulice Chodská k ulici Šůlova. Řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy povětrnostním podmínkám, na namrzlé silnici dostal s vozidlem smyk a vyjel vpravo mimo komunikaci. Přední částí vozidla narazil do stínící tkaniny, kterou poškodil, a dále narazil do dvou kusů kovových sloupků. Řidič z místa dopravní nehody ujel, aniž by celou událost oznámil na linku 158. Při dopravní nehodě vznikla škoda ve výši deset tisíc korun.

Svědci výše popsané události, kteří by mohli poskytnout informace k uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu Plzeň – venkov, Slovanská alej 26, Plzeň, nebo na e-mail: px.di.podatelna@pcr.cz. Informace mohou rovněž sdělit na tísňovou linku 158.



por. Ing. Eva Červenková

14. února 2022

