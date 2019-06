Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

DOMAŽLICE - Během chvíle, kdy muž nakupoval, mu na parkovišti někdo naboural jeho vozidlo. Neznámý řidič od nehody ujel.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody. Svědci by svými informacemi mohli pomoci objasnit průběh a příčinu této dopravní nehody a také totožnost neznámého řidiče. K dopravní nehodě došlo dne 7. června 2019 v době od 09:15 hodin do 09:38 hodin v Domažlicích v ulici Pivovarská na parkovišti u obchodního domu Kaufland. Dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem naboural zaparkovaný osobní automobil tovární značky Ford. Po střetu nezastavil na místě dopravní nehody, nespolupracoval při zjišťování skutkového stavu, nesepsal s majitelem poškozeného vozidla společný záznam o dopravní nehodě a z místa dopravní nehody ujel.

Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

11. června 2019

