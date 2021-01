Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

PRAHA VENKOV-JIH – Dopravní policisté prověřují okolnosti čtvrteční dopravní nehody, při které došlo na přechodu pro chodce ke střetu dívky s neznámým vozidlem.

Ke zmiňované události došlo ve čtvrtek letošního 14. ledna přibližně patnáct minut po třinácté hodině v Říčanech na Praze – východ. Podle prvotního šetření měla nezletilá chodkyně přecházet vozovku po vyznačeném přechodu pro chodce ve směru chůze od parku A. Švehly. V době přecházení se pak střetla s blíže nezjištěným vozidlem jedoucím ve směru jízdy od ulice Říčanská. Nezjištěný řidič na místě střetu zastavil, zeptal se dívky na její zdravotní stav a poté z místa nehody odjel. Dívka byla následně převezena zdravotnickou záchrannou službou převezena k lékařskému ošetření do nemocnice.

Dopravní policisté nyní prověřují všechny okolnosti této dopravní události. Z uvedených důvodů se touto formou obracejí na širokou veřejnost se žádostí o pomoc a hledají případné svědky této dopravní nehody, kteří by jim mohli poskytnout jakékoliv informace k samotnému průběhu nehody, případně neznámému vozidlu nebo jeho řidiči, a pomohli tak objasnit nejasné okolnosti této dopravní kolize. Rovněž by přivítali, pokud by jim řidiči, kteří tímto místem v inkriminovanou dobu projížděli, poskytli záznamy z kamerových záznamových zařízení instalovaných ve vozidlech. Svědci se jim mohou přihlásit na telefonních číslech 974 882 456, 974 882 451 nebo prostřednictvím bezplatné linky 158 tísňového volání Policie České republiky.



por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

P ČR Praha venkov-JIH

15. ledna 2021

