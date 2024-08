Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

BŘECLAVSKO: Dopravní policisté hledají svědky nehody, ke které došlo dne 23.08.2024 v Břeclavi.

Břeclavští policisté šetří dopravní nehodu, ke které došlo dne 23.08.2024 přibližně v 20:15 hodin, a to v obci Břeclav v blízkosti křižovatky ulice Na Valtické s ulicí Díly (poblíž železničního přejezdu). Řidič vozidla HYUNDAI TUCSON vjel mimo komunikaci, kde se střetl s dopravním značením. Řidič i s vozidlem poté z místa dopravní nehody ujel, aniž by dopravní nehodu jakkoliv řešil.

Pokud jste místem nehody procházeli či projížděli a můžete nám tak poskytnout informace, které povedou k objasnění nehody, ozvěte se nám prosím. Policisté také uvítají záznam z palubní kamery, který by zachycoval tuto nehodu. Dopravní policisty můžete kontaktovat prostřednictvím tel. 602 469 135 nebo 974 632 260, popř. můžete využít i policejní tísňové linky 158.



Děkujeme za spolupráci.





por. Miroslav Měchura, 26. srpna 2024

