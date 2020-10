Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

PLZEŇ - Dopravní policisté provádí šetření ve věci dopravní nehody, ke které došlo dne 30. června 2020 krátce po druhé hodině odpoledne v Plzni na křižovatce ulic Univerzitní x Daimlerova.

Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče motocyklu. Řidič(ka) vozidla bez zastavení z místa dopravní nehody odjel a zastavil u vjezdu do garáží ( viz foto ), kde zkontroloval vozidlo a následně odjel do garáží.

Dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, a dále všechny občany, kteří jsou schopni identifikovat osobu zachycenou na přiložených fotografiích, aby se osobně přihlásili na Policii České republiky, Dopravní inspektorát Městského ředitelství policie Plzeň, U Borského parku 20, nebo telefonicky na čísle 974 325 256 nebo zavolali na bezplatnou linku 158 a pomohli s objasněním uvedené události.

nprap. Michaela Raindlová

7. října 2020

