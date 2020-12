Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

KDYNĚ - Neznámý řidič osobního automobilu hnědozelené barvy nedal přednost v jízdě osobnímu automobilu Volkswagen Golf, který přijížděl po hlavní pozemní komunikaci, a následně do něj narazil. Poté z místa dopravní nehody odjel.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo na křižovatce silnice I. třídy č. 22 ulice Masarykova a místní komunikace ulice Náměstí v obci Kdyně došlo dne 13. prosince 2020 ve 20:40 hodin. Neznámý řidič nezjištěného osobního automobilu hnědozelené barvy jedoucí ve směru od ulice Náměstí do ulice Masarykova při jízdě nerespektoval svislou dopravní značku Dej přednost v jízdě, vjel od ulice Náměstí v obci Kdyně na hlavní pozemní komunikaci, kde nedal přednost v jízdě osobnímu automobilu Volkswagen Golf Variant, který přijížděl po hlavní pozemní komunikaci ve směru od obce Domažlice a chtěl odbočit do ulice Náměstí, a následně do něj narazil a poté z místa dopravní nehody odjel ve směru na obec Brnířov. Na osobním automobilu Volkswagen Golf byla škoda vyčíslena na 5 tisíc korun.

Svědci výše popsané události, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255, 974 331 259 případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

16. prosince 2020

