Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

OSVRAČÍN - Řidič prý uhýbal protijedoucímu automobilu. Skončil mimo komunikaci a narazil do dvou stromů.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo dne 8. července 2019 v 07:05 hodin na silnici III. třídy č. 1853 mezi obcemi Osvračín a Chotiměř. Devatenáctiletý řidič osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia jel od Osvračína na Chotiměř, na přímém úseku vjel na pravý okraj komunikace a následně vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do dvou stromů. Podle vyjádření řidiče prý uhýbal osobnímu automobilu tovární značky Škoda Octavia stříbrné barvy, které v opačném směru jízdy nejelo při pravém okraji komunikace. Ke střetu vozidel nedošlo. Při dopravní nehodě utrpěl řidič zranění, se kterým byl převezen do nemocnice v Plzni. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 110 tisíc korun.

Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 259, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

10. července 2019

