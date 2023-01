Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

SEČ - Po dopravní nehodě, při které neznámý řidič vjel na chodník, zůstal na místě zraněný chodec.

Dopravní policisté z územního odboru Plzeň - venkov hledají svědky dopravní nehody, která se stala 22. prosince 2022 v 22:30 hodin v obci Seč před domem č. p. 46. Dosud neznámý řidič jel s nezjištěným vozidlem (pravděpodobně by se mělo jednat o vozidlo Škoda Fabia první řady světle zelené barvy) po místní komunikaci ve směru od Blovic. Řidič po průjezdu levotočivou zatáčkou vjel do protisměru, najel na chodník a o několik metrů dál havaroval do telefonního sloupu a oplocení u pozemku. Na místě dopravní nehody se nacházel zraněný chodec, který byl převezen k lékařskému ošetření. Viník dopravní nehody z místa ujel, aniž by věc oznámil. Při nehodě vznikla škoda ve výši 31 tisíc korun.

Svědci výše popsané dopravní nehody se mohou přihlásit osobně na dopravním inspektorátu Plzeň – venkov, Slovanská alej 26, Plzeň, nebo na e-mail: px.di.evidence@pcr.cz. Informace mohou rovněž sdělit na tísňovou linku 158.



por. Eva Červenková

13. ledna 2023

vytisknout e-mailem