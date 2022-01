Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

KLADENSKO – S poznatky k nehodě nás můžete kontaktovat na lince 158.

Policisté z kladenského dopravního inspektorátu se obracejí s žádostí na veřejnost ohledně svědectví dopravní nehody.

K dopravní nehodě došlo 11. ledna 2022, dvacet minut po osmé hodině večer, na křižovatce silnice II. třídy č. 236 a sjezdu z dálnice D6 (sjezd Stochov/Kačice), kde měl údajně dosud nezjištěný řidič ohrozit řidičku, která poté havarovala.

Podle dosavadního šetření k nehodě mělo dojít dle tvrzení 18leté řidičky nejspíš tak, že ona jela s o rok starší spolujezdkyní ve vozidle Škoda Fabia od Stochova na Kačici, kde na výše uvedeném místě jí neměl dát přednost v jízdě zatím neztotožněný řidič s nezjištěným vozidlem, který měl jet z dálnice D6 ve směru na Stochov. Řidička podle její výpovědi na tuto situaci zareagovala tak, že strhla řízení vpravo a vjela do travnatého příkopu, kterým pokračovala v jízdě a posléze narazila do betonového mostku. Ke střetu s vozidlem nedošlo a jeho nezjištěný řidič pokračoval v jízdě dál, aniž by zastavil.

Při dopravní nehodě byly obě mladé ženy s lehčím zraněním převezeny do nemocnice.

Policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří projížděli ve výše danou dobu uvedeným místem a mají například i záznamy z palubní kamery, aby se přihlásili osobně na Policii ČR, buď přímo policistům z dopravního inspektorátu Kladno na adrese Havířská 632 nebo telefonicky na telefonním čísle 974 873 250. Využít můžete také linku 158.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

26. ledna 2022

