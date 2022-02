Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

VYŠKOVSKO: Někdo naboural nejen zaparkovaný vůz, ale ten narazil i do domu

V pátek 18. února brzy ráno došlo v obci Snovídky k dopravní nehodě. Asi ve 3:30 projížděl obcí ve směru od Nesovic na Mouchnice řidič neznámého vozidla. Kombinace rychlosti a nepříznivých povětrnostních podmínek měla za následek smyk v levotočivé zatáčce. Řidič tak narazil do zaparkovaného automobilu značky VW New Beetle. Toto vozidlo bylo nárazem odhozeno vpravo, kde nabouralo do rodinného domu č. 133.

Pokud jste byli svědkem této nehody, přivítáme informace na tísňové lince 158 nebo na tel.: 725 514 773.

Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Alice Musilová, 18. 2. 2022

