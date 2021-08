Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

KRALOVICE – Neznámý řidič poškodil povrch vozovky v délce 33 metrů.

Dopravní policisté z územního odboru Plzeň – venkov hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo dne 4. srpna letošního roku v době od 18:15 do 18:55 hodin na silnici I/27 v katastru obce Kralovice u pily Sv. Huberta. Dosud neznámý řidič s nezjištěným nákladním vozidlem vyjížděl ze zálivu místního odpočívadla a při tom došlo k uvolnění rezervního kola, které se zachytilo pod podvozkem návěsu. Při následné jízdě pak došlo k zarytí kovového disku kola do živičného povrchu a vyškrábnutí cca 33 metrů dlouhé a 0,5 metru široké brázdy v povrchu vozovky. Nezjištěný řidič z místa dopravní nehody ujel, aniž by celou věc oznámil.

Svědci výše popsané události, kteří by mohli poskytnout informace k uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu Plzeň – venkov, Slovanská alej 26, Plzeň či je sdělit telefonicky na linku 158.



por. Ing. Eva Červenková

9. srpna 2021

