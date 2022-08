Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

LIBEREC – Hledáme svědky dopravní nehody, která se stala v katastru obce Všelibice.

V neděli 14. srpna deset minut po sedmnácté hodině se stala dopravní nehoda na místní komunikaci v katastru obce Všelibice. Dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem jel ve směru od Hodkovic nad Mohelkou do Českého Dubu, kde před odbočkou Vrtky se v pravotočivé zatáčce nedržel pravé strany komunikace, vyjel do středu vozovky a ohrozil tak řidičku s motocyklem Yamaha jedoucí v protisměru. Motocyklistka, aby zabránila střetu s vozidlem, vyjela na pravou štěrkovou krajnici, kde ovšem dostala smyk a s motocyklem spadla na levý bok. Při tomto pádu řidička utrpěla zranění, se kterým byla posádkou zdravotnické záchranné služby převezena do nemocnice v Turnově. Charakter jejího zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Uvedený neznámý řidič z místa události odjel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Liberci, kteří uvedenou dopravní nehodu šetří, žádají veřejnost, pokud má někdo jakékoliv informace ke zjištění totožnosti dosud neznámého řidiče i k nezjištěnému vozidlu, aby je sdělil policistům na bezplatné lince 158 nebo přímo policistům na Dopravní inspektorát v Liberci tel. 974 466 254. Samozřejmě přijmeme veškeré informace i k samotnému průběhu této dopravní nehody.





31. 8. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

