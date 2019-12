Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

BABYLON - Neznámý řidič s nezjištěným nákladním automobilem přejel do protisměru, kde se levým zpětným zrcátkem střetnul s levým zpětným zrcátkem protijedoucího nákladního automobilu. Nezastavil na místě dopravní nehody a ujel.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo dne 4. prosince 2019 v 21:05 hodin na silnici I. třídy č. 26 mezi obcemi Babylon a Folmava. Neznámý řidič s nezjištěným nákladním automobilem jedoucí od obce Babylon na obec Folmava se při jízdě na rovném úseku silnice nedržel vpravo při pravém okraji vozovky, přejel do protisměru, kde se levým zpětným zrcátkem střetnul s levým zpětným zrcátkem protijedoucího nákladního automobilu tovární značky Renault. Nezastavil na místě dopravní nehody a z místa střetu ujel, aniž by majiteli poškozeného vozu poskytl zákonnou součinnost. Škoda na vozidle Renault byla vyčíslena na 30 tisíc korun.

Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

6. prosince 2019

