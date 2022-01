Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

TLUČNÁ - Neznámý řidič jel na elektrické koloběžce, nestačil zareagovat na před ním jedoucí vozidlo a došlo ke střetu. Řidič koloběžky i přes své zranění z místa dopravní nehody ujel.

Dopravní policisté z územního odboru Plzeň - venkov hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo dne 7. ledna 2022 v 12:05 hodin v ulici Hlavní před č.p. 96 u přechodu pro chodce v obci Tlučná. Dosud nezjištěný řidič jel na elektrické koloběžce po uvedené komunikaci ve směru od obce Nýřany na obec Plzeň. Tento řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy koloběžky svým schopnostem a již nedokázal zareagovat na před ním jedoucí vozidlo tovární značky Citröen, které zastavilo před přechodem pro chodce a pouštělo chodce. Řidič koloběžky narazil do zadní části stojícího vozidla, upadl na pravý chodník a způsobil si krvácející ránu na hlavě. I přesto neznámý řidič ihned nasedl zpět na koloběžku a z místa dopravní nehody ujel. U řidiče osobního vozidla byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem. Při dopravní nehodě vznikla škoda ve výši 10 tisíc korun.

Policisté zjistili, že řidič koloběžky byl muž ve věku kolem 30 let, asi 180 cm vysoký a měl na sobě oblečení černé barvy.

Svědci výše popsané události, kteří by mohli poskytnout informace k uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu Plzeň – venkov, Slovanská alej 26, Plzeň, nebo na e-mail: px.di.podatelnacr.cz. Informace mohou rovněž sdělit na tísňovou linku 158.



por. Ing. Eva Červenková

12. ledna 2022

