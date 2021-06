Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

VŠERUBY - Policisté prosí veřejnost při pátrání po svědcích dopravní nehody, ke které došlo u obce Všeruby a řidič havarovaného vozidla z místa nehody odešel.

Dopravní policisté z Územního odboru Plzeň – venkov hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo v době od 21. května 2021 19:00 hodin do 22. května 2021 01:10 hodin na silnici I. třídy č. 20 cca 500 metrů před křižovatkou na obec Všeruby a obec Hunčice.

Dosud neznámý řidič jel s vozidlem značky Dacia ve směru od Plzně směrem na obec Úněšov, kdy před výše uvedenou křižovatkou z dosud nezjištěných důvodů přejel na rovném úseku do protisměru, strhl řízení vpravo, uvedl vozidlo do smyku a havaroval do silničního příkopu. Neznámý řidič dopravní nehodu neoznámil a z místa odešel. Vzniklá škoda, kterou řidič způsobil, dosáhla výše 11 000 korun.

Svědci výše popsané události, kteří by mohli poskytnout informace k uvedené dopravní nehodě nebo k osobě řidiče havarovaného vozidla, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu Plzeň – venkov, Slovanská alej 26, Plzeň či je sdělit telefonicky na tel. Č. 974 324 640, 724 216 587 nebo na linku 158.



por. Ing. Eva Červenková

7. června 2021

