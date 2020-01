Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Hledáme svědky dopravní nehody

PLZEŇ - VENKOV - Policisté žádají občany o pomoc při objasnění dopravní nehody, ke které došlo 10. ledna 2020 na Nýřansku.

Policie České republiky hledá svědky dopravní nehody, která se stala v katastru obce Blatnice. K dopravní nehodě došlo dne 10. ledna 2020 v 17:50 hodin na silnici II. třídy č. 203 v 14,574 km, ve směru od obce Nové Sekyřany na obec Nýřany.

Na uvedeném místě dosud neznámý řidič s dosud přesně nezjištěným vozidlem, zřejmě Renault Clio stříbrné barvy, jel po silnici II/203 ve směru od obce Nýřany na obec Nové Sekyřany, kde předjížděl tři nákladní vozidla. Na úrovni domu č.p. 315 se chtěl řidič vozidla Renault Clio zařadit zpět do pravého jízdního pruhu, kdy při zařazování omezil předjížděná nákladní vozidla a následně došlo ke střetu levé boční části vozidla Renault Clio a levé boční části protijedoucího vozidla Opel Crossland. Po střetu se řidič clia zařadil zpět do pravého jízdního pruhu a z místa dopravní nehody odjel. Hmotná škoda na oplu byla majitelkou vyčíslena na cca padesát tisíc korun. Opel Crossland je poškozené na levé boční části, levé přední a levé zadní dveře a levý zadní blatník. Renault by měl být poškozen ve výšce cca 60 až 98 cm se známkami otěru červeného laku a mělo by mu dle všeho chybět levé zpětné zrcátko.

Policisté proto žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakékoliv informace k této dopravní nehodě, které by napomohly k jejímu řádnému prošetření a ustanovení viníka, aby neprodleně kontaktovali Policii ČR, Územní odbor Plzeň-venkov – dopravní inspektorát, tel.: 974 326 111. Informace mohou také podat na linku tísňového volání 158.

por. Bc. Ivana Jelínková, DiS.

16. ledna 2020

