Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Hledáme svědky brutálního napadení

Kriminalisté zadrželi muže, který napadl osmačtyřicetiletého muže a způsobil mu těžkou újmu na zdraví. Po zadržení na podezřelého vyplynul další skutek, ke kterému by potřebovali vyslechnout případné svědky.

Na konci listopadu vyústila v pražských Bohnicích slovní rozepře mezi řidiči ve fyzické napadení, po kterém poškozený zůstal ležet na zemi s velmi vážnými zraněními. Řidička osobního automobilu zatroubila na protijedoucího na koloběžce, na což velmi agresivně zareagoval a začal ji sprostě nadávat. Ženy se zastal její manžel, který vystoupil z vozidla a ihned poté byl agresorem napaden. Muž zaútočil několika ranami pěstí do obličeje, po kterých osmačtyřicetiletý muž zavrávoral a padl obličejem na chodník. Ihned po tomto napadení neznámý muž na koloběžce z místa odjel. Kriminalisté z 1. oddělení Prahy III společně s detektivy 1. oddělení kraje začali po útočníkovi okamžitě pátrat a rozsáhlou operativně pátrací činností se jim ho zanedlouho podařilo ztotožnit. Ke spolupráci si přizvali zásahovou jednotku, která podezřelého v místě bydliště zadržela. Jelikož byl zadržený šestačtyřicetiletý muž za obdobnou trestnou činnost v minulosti již pravomocně odsouzen a v době spáchání se nacházel v podmínce, tak byl soudcem na návrh státního zástupce okamžitě umístěn do vazby. Je podezřelý ze spáchání trestného činu výtržnictví a těžké ublížení na zdraví a v případě odsouzení tak může strávit za mřížemi až deset let.

Dalším šeřením detektivové zjistili, že zadržený má na svědomí další skutek, kterého se dopustil jen několik dní před napadením spolujezdce. Osmnáctého listopadu, kolem druhé hodiny odpolední, se na konečné zastávce autobusu Mazurská ve směru do Kobylis, pohádal s řidičem autobusu kvůli přepravě jeho koloběžky. Podezřelý se chtěl řidiči pomstít a po vystoupení se rozhodl, že mu vypustí kolo. Jeho jednání si řidič všiml a zakřičel na něj, ať toho nechá. Na to však agresor zareagoval tak, že se ho nejprve snažil kopnout a následně ho pěstí udeřil tak silně, že mu způsobil frakturu několika žeber. V době tohoto incidentu se v místě pohybovalo několik osob, které by kriminalisté potřebovali velmi nutně vyslechnout. Jejich svědectví by totiž velmi přispělo k řádnému objasnění celé události. Pokud jste se v tu dobu pohybovali v tomto místě, nebo máte jakékoliv informace, které by detektivům mohly pomoci, kontaktujte prosím linku 158.

por. Richard Hrdina - 9. prosince 2024

