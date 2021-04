Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Hledáme svědky bezohledné jízdy neznámého řidiče nákladního vozidla

LIBKOV - Jedna řidička se mu musela vyhnout, další řidiči museli zastavit. Došlo i ke střetu dvou osobních vozidel.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky události, ke které došlo dne 8. dubna 2021 v 14:20 hodin na silnici I. třídy č. 22 mezi obcemi Loučim a Libkov. Řidička osobního vozidla Fiat Punto jedoucí ve směru od Libkova na Loučim nedodržela dostatečnou bezpečnostní vzdálenost za automobilem Seat Altea, jehož řidič byl nucen zastavit z důvodu dopravní situace, která vznikla před ním, a zezadu do něj narazila. Škoda na vozidle Fiat Punto byla vyčíslena na 5 tisíc korun, na vozidle Seat na 10 tisíc korun.

Řidič vozidla Seat stavěl proto, že před jeho vozidlem zastavilo jiné osobní vozidlo částečně za pravým okrajem komunikace. To reagovalo na vozidlo Škoda jedoucí od Loučimi na Libkov, které bylo vytlačeno z levého jízdního pruhu do pruhu protisměrného nezjištěným nákladním vozidlem s návěsem. Řidič neznámého nákladního vozu začal odbočovat z pravého jízdního pruhu do levého jízdního pruhu ve chvíli, kdy byl z levé strany předjížděn právě řidičkou vozidla Škoda. Ta se stačila ještě vyhnout protijedoucímu vozidlu a zastavit.

Pátráme po řidiči neznámého nákladního vozidla, ale také po řidičích, kteří na výše uvedenou situaci museli zareagovat a kteří se po příjezdu policie na místě již nenacházeli. Ti se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

12. dubna 2021

