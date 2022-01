Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Hledáme svědky a řidiče nákladní soupravy

SVITAVSKO – K dopravní nehodě došlo v neděli 23. ledna 2022 krátce před pátou hodinou odpoledne na silnici I. třídy č. 35 v katastru obce Svitavy.

Řidič osobního vozidla zn. Škoda Octavia jedoucí ze směru od Moravské Třebové na Litomyšl měl při předjíždění poškodit levý bok návěsu předjížděného neznámého nákladního vozidla. Nákladní vozidlo se mu předjet nepodařilo. Po nárazu do jeho návěsu sjel řidič osobního vozidla vlevo mimo komunikaci do přilehlého pole. Řidič nákladní soupravy nezastavil a z místa dopravní nehody odjel. Možná ani netuší, že by mohl být účastníkem dopravní nehody. Předjížděný tahač neurčené barvy by měl mít poškozenou levou stranu návěsu v místě zadní nápravy. Mělo by se jednat o návěs bílé barvy s českou registrační značkou obsahující písmeno „A“.

Svitavští dopravní policisté žádají případné svědky této události nebo přímo řidiče předjížděné nákladní soupravy, aby je kontaktovali na tel. 974 578 254 nebo přímo na lince 158.

Děkujeme za spolupráci.

25. ledna 2022

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

