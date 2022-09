Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Hledáme svědky

TRUTNOVSKO - Poškodil zaparkované vozidlo a ujel.

Ul. Za CihelnouTrutnovští „nehodáři“ od čtvrtka 29. 9. 2022 šetří dopravní nehodu, ke které došlo v době od 11:30 hodin do 12:30 hodin na parkovišti u obchodního domu v ulici Za Cihelnou v Trutnově, přičemž dosud neznámý pachatel narazil do zde zaparkovaného vozidla Škoda a poté z místa ujel.

Šetření vyšlo najevo, že se mohlo jednat o vozidlo typu SUV, stříbrné nebo šedé barvy, které mělo na střeše umístěný černý box.

Policisté tímto žádají případné svědky o pomoc, která by vedla k dopadení pachatele. Pokud máte poznatky k osobě či vozidlu, kontaktujte nás na lince 158 nebo přímo na telefonu: 735 785 444.

Děkujeme.



por. Pižlová Šárka, DiS.

30. 9. 2022, 9:30

