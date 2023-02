Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Hledáme svědky

TRUTNOVSKO - Cyklista byl letecky transportován do nemocnice.

Včera krátce před 16. hodinou došlo na křižovatce silnice č. II/300 ulice 28. října s místní komunikací ulice Raisova a Drtinova ve Dvoře Králové nad Labem k vážné dopravní nehodě, při které došlo ke srážce nákladního vozidla s cyklistou jedoucím na eletrokole.

Z dosud zjištěných skutečností k dopravní nehodě zřejmě došlo tak, že 27letý řidič s nákladním vozidlem odbočující vlevo do Raisovy ulice nedal přednost cyklistovi a došlo ke střetu. Poškozený byl z místa neprodleně letecky transportován do nemocnice s těžkým zraněním. Policisté provedli s řidičem orientační dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem. Lustrací ovšem vyšlo najevo, že muž není držitelem řidičského oprávnění a že nebyl za jízdy připoután. Navíc vozidlo nemělo platnou technickou kontrolu a jeho pneumatiky byly opotřebované pod stanovenou mez.

Dopravní policisté žádají případné svědky, kteří by nám pomohli objasnit, či potvrdit děj této události, nechť nás kontaktují na telefonním čísle 735 785 444.

por. Pižlová Šárka, DiS.

8.2.2023, 12:45

