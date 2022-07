Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Hledáme svědky

NÁCHODSKO - Zřejmě "práce" vandala.

Terčem „útoku“ neznámého vandala se stalo odpočinkové místo na cyklostezce u státní hranice s Polskem.

Náchodští policisté v současné době zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci a z přečinu krádež. Dosud neznámý pachatel na cyklostezce z Náchoda do Malého Poříčí poškodil informační tabuli, stoly, lavici, cyklo-stojan ale i zábradlí. Krom toho také jednu lavici odcizil a ze stojanu si odnesl nářadí. Tímto jednáním způsobil právnické osobě škodu dosahující 80 tisíc korun.

K vandalskému činu mělo dle oznamovatele dojít v době od dubna do konce května 2022. Policie žádá případné svědky, kteří by si v uvedené době v okolí příhraniční oblasti všimli někoho podezřelého nebo měli informace k pachateli, nechť nás kontaktují ne bezplatné lince 158 nebo na telefonním čísle 974 534 650.

Děkujeme.

por. Pižlová Šárka, DiS.

22. 7. 2022, 10:05

vytisknout e-mailem