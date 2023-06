Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme svědka z Mladé Boleslavi

MLADOBOLESLAVSKO - Mohl být svědkem krádeže mobilního telefonu.

Mladoboleslavští policisté pátrají po pachateli krádeže, který na lavičce nalezl zapomenutý mobilní telefon. Místo poctivého navrácení majiteli si ho ale ponechal.

K události došlo 2. června 2023 kolem 16. hodiny v ulici Jičínská v Mladé Boleslavi před vstupem do obchodního centra. Právě tam tou dobou seděl 20letý muž na lavičce a jedl. Když z místa odcházel, zapomněl na lavičce položený mobilní telefon značky Apple v hodnotě 17 tisíc korun. Později, když se na místo vrátil, mobilní telefon už na lavičce nebyl a žádný poctivý nálezce, který by ho odevzdal, se bohužel nenašel.

V místě události projížděl cyklista, který si šel do obchodního centra nakoupit a mohl si případného pachatele všimnout. Pro policisty by tak mohl být důležitým svědkem, který by mohl pomoci s objasněním celého případu a případným popisem pachatele krádeže. Žádáme muže na fotografii, aby se policistům ozval na tel. číslo 974 877 522 nebo na 735 785 751. Žádáme i ostatní občany, kteří by svědka na fotografii poznali, aby se také ozvali na uvedená tel. čísla.

Za případnou pomoc děkujeme.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

16. června 2023

