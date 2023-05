Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme svědka potyčky mezi několika muži

MLADOBOLESLAVSKO - K události došlo 4. března 2023 v Mnichově Hradišti.

Policisté z Mnichova Hradiště hledají muže, který byl 4. března 2023 ve 2 hodiny v noci svědkem potyčky několika mužů.



Mezi 41letým mužem z Mladoboleslavska a třemi cizinci došlo v místním baru v Mnichově Hradišti nejprve ke slovní rozepři a následně i potyčce. 41letý muž měl strčit do jednoho z cizinců a ten měl následně upadnou ze židle na zem. To jednoho z cizinců rozzlobilo natolik, že vzal do ruky skleněný půllitr a udeřil muže do hlavy.

Následným ošetřením a vyšetřením v nemocnici bylo zjištěno, že muž utrpěl nejen tržné poranění, ale i prasklinu lebky.

Policisté již všechny účastníky incidentu vyslechli, ale s objasněním celé události by jim mohla pomoci i výpověď zatím neznámého svědka, který incident mezi 4 muži viděl.

Žádáme svědka na fotografii, aby se policistům přihlásil a poskytl jim důležité informace k potyčce mezi muži. Zároveň žádáme i ostatní občany, aby se v případě, že svědka na fotografii poznají, přihlásili taktéž, a to na linku 158 nebo přímo policistům Obvodního oddělení Mnichovo Hradiště na tel. číslo 974 877 710.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

10. května 2023

