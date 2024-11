Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme řidičku, která měla účast na dopravní nehodě s chodkyní

BENEŠOVSKO - K nehodě došlo 13. listopadu v ul. Nádražní v Benešově.

Policisté z benešovského dopravního inspektorátu hledají řidičku, která měla účast na dopravní nehodě, při které došlo ke střetu s chodkyní.

K celé události došlo v 16:50 hodin v ulici Nádražní v Benešově, a to 13. listopadu 2024. Sedmnáctiletá chodkyně šla po levém chodníku ve směru od nádraží k ulici Mendelova. Když chtěla přejít na druhý chodník, tak při vstupu na přechod pro chodce narazila do pravého boku projíždějícího vozidla. Řidička za přechodem zastavila a šla se podívat, k čemu na místě došlo. Když jí poškozená sdělila, že se jí nic nestalo a zdravotnickou záchrannou službu volat nechce, domluvily se obě ženy na tom, že událost hlásit nebudou a rozešly se. Poškozená si ale následující den začala stěžovat na bolest žeber a byla proto vyšetřena v nemocnici, kde bylo zjištěno, že utrpěla lehké zranění spočívající v pohmožděninách.

Policisté by proto k celé události potřebovali vyslechnout i druhou účastnici. Podle výpovědi poškozené by se mělo jednat o ženu s blond vlasy ve věku cca 50 let, která řídila stříbrné nebo modré vozidlo.

Žádáme řidičku, aby se policistům přihlásila na linku 158 nebo nejlépe přímo dopravním policistům na tel. číslo 974 871 261.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

18. listopadu 2024

