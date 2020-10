Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Hledáme řidiče, který vybrzdil cyklistu

ČESKOLIPSKO - Cyklista skončil v nemocnici.

Dne 12. září kolem poledne projížděl řidič zatím přesně nezjištěného osobního vozidla od Kravař na Heřmanice, když za esíčkami ve stoupání na rovném úseku silnice v Kravařích předjel cyklistu a pak před ním prudce zabrzdil. Cyklista ve snaze vyhnout se střetu s vozidlem strhnul řízení vpravo a následně spadnul do příkopu. Neznámý šofér na místě nehody vůbec nezastavil a pokračoval v jízdě dál. Potlučený cyklista se musel z příkopu vyhrabat na silnici sám. Potom ještě dojel do své cílové stanice v obci Brtníky, odkud ho vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu odvezla sanita do nemocnice.

Obracíme se na motoristy, kteří uvedeným úsekem v daném čase projížděli, s žádostí o pomoc při objasnění průběhu této dopravní události. Hledaným vozidlem je podle všeho světlá audina v provedení cabrio. Informace přijme každá služebna policie nebo kontaktujte tísňovou linku 158.

8. 10. 2020

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

