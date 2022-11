Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme řidiče, který srazil nezletilou chodkyni v Benešově a z místa ujel

BENEŠOVSKO - K nehodě došlo 14. listopadu ve 14:12 hodin v ulici Hodějovského v Benešově.

Benešovští dopravní policisté aktuálně šetří okolnosti dopravní nehody, ke které došlo 14. listopadu 2022 ve 14:12 hodin v Benešově. Konkrétně na přechodu pro chodce v ulici Hodějovského před č.p. 932.



Právě na tomto přechodu pro chodce ve výše zmíněném čase přecházela nezletilá dívka. Řidič osobního vozidla na přechodu nezastavil, tím chodkyni ohrozil a následně jí i levým bokem vozidla srazil. Nezletilá následkem nárazu upadla na vozovku, řidič osobního vozidla místo přivolání pomoci a oznámení celé věci na policii z místa ujel, aniž by se přesvědčil o zdravotním stavu dívky.

Dle výpovědi svědků by se mělo jednat o bílé osobní vozidlo značky Hyundai i30, které řídil muž s šedivými vlasy dlouhými až po ramena, věku kolem 60 let. Tento řidič jel po silnici II/106 v Benešově ve směru z kruhového objezdu u nemocnice do ulice Hodějovského.

Nezletilá dívka byla zdravotnickou záchrannou službou převezena do nemocnice s lehkým zraněním na ošetření a potřebná vyšetření.

Policisté nyní pátrají po řidiči, který z místa nehody ujel. Žádáme zároveň případně svědky, kteří celou událost viděli, aby se policistům ozvali a poskytli jim případné informace. Dále žádáme řidiče, kteří mají ve svých vozidlech umístěny kamery, které by celou událost mohly zachytit, aby se policistům taktéž ozvali, a to prostřednictvím linky 158 nebo přímo policistům dopravního inspektorátu Benešov na tel. číslo 974 871 250/254. Za jakékoliv důležité informace předem děkujeme.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

16. listopadu 2022

