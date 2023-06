Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Hledáme pohřešovaného

Kriminalisté hledají muže, po kterém jako by se slehla zem, a skoro měsíc o něm nikdo neslyšel, ani se nikomu neozval. Viděli jste ho?

Pohřešovaný byl naposledy viděn 10. května kolem poledne v OC Quadrio, kde v suterénu prodával časopis Nový prostor u výstupu z metra. Následně tam mělo dojít ke konfliktu mezi ním a neznámou osobou, od té doby ho nikdo neviděl. Kriminalisté zjistili, že muž ani ten den nedorazil do střediska Nového prostoru, nevlastní mobilní telefon, měl by mít u sebe pouze osobní doklady. Vzhledem k tomu, že se pohřešovaný do dnešního dne nikomu neozval, je důvodné podezření, že by mohl být ohrožen na životě a zdraví.

Pohřešovaný má hubenou, 170 cm vysokou postavu, šedivé vlasy střižené na krátko a strniště. Popis oblečení se nepodařilo přesně zjistit, měl by mít na sobě žlutou nebo červenou vestu prodejce Nového prostoru. Muž má tik v levém oku.

Kriminalisté do současné doby prakticky vyčerpali všechny dostupné způsoby jak muže vypátrat, ale bohužel se jim to nepodařilo. Touto cestou se proto obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud jste pohřešovaného viděli nebo víte, kde se nachází, kontaktujte prosím linku 158.

por. Mgr. Jan Rybanský - 5. červen 2023

vytisknout e-mailem