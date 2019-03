Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Hledáme podvodníky se zlatem

Pod tklivou legendou prosí o finanční pomoc. Napálenému dobrodinci pak dají do zástavy falešné šperky. Pomůžete je najít?

Policisté z místního oddělení Dejvice evidují za poslední dobu ve svém rajonu několikero případů, při kterých podvodníci, na základě smyšlené legendy, připravili poškozené o finanční prostředky v různé výši. Někdy se totiž smíří s půjčkou ve výši několika stokorun, jindy zase z poškozeného vymámí tisíce.

Hledaní si vždy svou oběť vytipují náhodně. Projíždí osobními auty s cizími registračními značkami ulicemi Dejvic a oslovují náhodné kolemjdoucí. Těm pak lámanou angličtinoou namluví, že jsou ve velice tíživé finanční situaci a prosí o peníze, v jakékoli výši, aby měli na benzín, případně na ubytování.

Aby své smyšlené legendě dali punc pravdivosti, nabízí dobrodincům do zástavy šperky, které vydávají za zlaté a slibují vrácení peněz do druhého dne třeba i v dvojnásobné výši. Že své peníze poškození pak už nikdy neuvidí, je nasnadě.

Takto evidují policisté z Dejvice například případ, který se odehrál prvního března. Toho dne oslovili hledaní na Svatovítské ulici dvaadvacetiletého mladíka. Stejně jako v předchozích případech i jeho požádali o finanční pomoc. I jemu namluvili, že potřebují na benzín a ubytování. Při tom mu do ruky tiskli vizitku s jejich kontaktem, dva „zlaté“ prsteny a slibovali mu, že nazítří mu půjčené peníze vrátí a ještě k tomu mu návdavkem přidají dvojnásobnou částku, jako bonus za ochotu.

Možná s vidinou lehce vydělaných peněz mladík nelenil a podvodníkům půjčil celých deset tisíc korun, které ještě ochotně vybral v nedalekém bankomatu. Výsledek byl samozřejmě stejný, jako v případech přechozích, tedy, že mladík už nikdy neviděl ani podvodníky, ani své peníze.

V tuto chvíli varujeme před těmito podvodníky, kteří se pohybují v oblasti Prahy 6. Ti se podle zjištění policistů pohybují ve dvou různých autech. Jedním je šedostříbrný Peugeot 607 registrační značky 02-D-77907 a druhým je šedý Ford Mondeo combi rz. CE55OUD.

Apelujeme tedy na každého, aby jednak v žádném případě nepůjčoval takto nahodile komukoli jakoukoli finanční hotovost a také, aby se podvodníky, v případě kontaktu s nimi, nesnažil jakkoli zadržet.

Nejlepším řešením takové situace je neprodleně volat linku 158 nebo 156. Hledaní totiž svou trestnou činnost páchají takzvaně v pohybu a vypátrat je a zadržet je tedy velice složité. Proto co nejrychlejší přenos informace o tom, kdy se tyto osoby právě nachází je pro nás stěžejní.

Další velikou pomocí pro dopadení podvodníků může být to, samozřejmě, pokud to situace dovolí, že je zadokumentujete. Například je vyfotíte nebo natočíte svým mobilním telefonem. Hledaní totiž mohou průběžně měnit jak svou image, tak i vozidla. V tomto směru může být přidanou hodnotou to, že hledaní od svého protiprávního jednání upustí a před vaším objektivem prostě ujedou, neboť pro jejich „podnikání“ je jakákoli „popularita“ samozřejmě nežádoucí.

Jakékoli poznatky k osobám hledaných nám můžete předat prostřednictvím linky 158.

Případ policisté prošetřují pro podezření z trestného činu podvod, za který hledaným hrozí v základní sazbě trest odnětí svobody až na dva roky. S ohledem na výši způsobené škody se může horní sazba trestu odnětí svobody samozřejmě zvyšovat.

Shora uvedené varování a rady, jak situaci řešit, samozřejmě neplatí pouze pro obyvatele Dejvic, ale pro každého, kdo se s takovými lidmi potká.

por. Mgr. Tomáš Hulan 30. 3. 2019

Odkazy do noveho okna hledaný Detailní náhled

vytisknout e-mailem