Hledáme podezřelého muže, který rozbil otočné dveře v obchodním centru

MLADOBOLESLAVSKO - Pokud muže poznáváte, ozvěte se prosím mladoboleslavským policistům.

Mladoboleslavští policisté pátrají po vandalovi, který poškodil prosklené otočné dveře obchodního centra v Mladé Boleslavi, a to 21. srpna 2024.

Na kamerových záznamech je vidět pohyb muže, který nejprve nakupuje v obchodním centru a následně odchází pryč. Při odchodu ven z obchodního centra zřejmě nehce čekat až se otočné dveře znovu dají do pohybu a kopne do nich. Na záběru je vidět i prasklina, která kopem vznikne. Muž se pak vydává na autobusové nádraží, kde také do dveří kope, ty se ale v tomto případě nerozbily. Škoda na rozbitých dveřích se vyšplhala na více jak 20 tisíc korun.

Muž má oblečené šedé tričko s nápisem, tmavé kraťasy a tmavé tenisky. Obě ruce má výrazně potetované. Při odchodu z obchodního centra se podezřelý muž pohybuje s dalšími dvěma muži, ty však zřejmě náhodně potkal a zřejmě se blíže neznají. I tak by nám ale oba muži mohli pomoci a poskytnout nám jakékoliv informace k podezřelému.

Podezřelý muž odjel z Mladé Boleslavi autobusem do Prahy přímým spojem, který končí na Černém mostě.

Pokud muže na kamerovém záznamu poznáváte, ozvěte se policistům z OOP Mladá Boleslav na tel. číslo 974 877 522 nebo přímo kriminalistům na číslo 735 785 751. Za jakékoliv poznatky, které by pomohly s objasněním případu děkujeme.

Policisté v celé věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci, za což může hrozit až roční trest odnětí svobody.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

11. září 2024





