Hledáme nezvaného hosta

Do bytu se vloupal ve chvíli, kdy byli majitelé na dovolené. Vypátráme společně nenechavce?

Od dvaadvacátého února prošetřují kriminalisté druhého policejního obvodu případ krádeže vloupáním. K události došlo, když byl oprávněný majitel tou dobou již několik dní s rodinou na dovolené. To je také důvodem, proč jsme se o krádeži dozvěděli s určitým časovým prodlením.

Naopak přínosem pro prošetřování je, že poškozený měl v bytě instalovanou kameru, která pachatele zachytila přímo při činu, aniž by to on sám věděl. Na videu je vidět, kterak se pachatel vloupání pohybuje po bytě při minimálním osvětlení s maximální opatrností, ale i tak velice důsledně a systematicky.

Postupně nenechavec prohledává všechny zásuvky, skříně i skříňky a také neopomněl nahlédnout do kteréhokoli zavazadla, které našel. Takto tento nezvaný host prohledal celý byt do posledního místa.

Z bytu si nakonec hledaný muž odnesl peníze a další jiné věci v podobě šperků a spotřební elektroniky v celkové hodnotě přesahující tři sta tisíc korun.

Kriminalisté sice do této doby provedli celou řadu úkonů k vypátrání pachatele, avšak bezvýsledně. Proto se nyní obracíme s prosbou o pomoc na širokou veřejnost.

Prosíme každého, kdo muže na záběru bezpečnostní kamery poznává, zná jeho totožnost, případně místo jeho pobytu či pohybu, ať nám tyto informace předá prostřednictvím linky tísňového volání 158.

por. Mgr. Tomáš Hulan 18. 4. 2019

