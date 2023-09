Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme neznámého zloděje kola

BENEŠOVSKO - Za krádež hrozí až 2letý trest odnětí svobody.

Policisté z Obvodního oddělení Benešov provádí šetření ve věci spáchání přečinu krádeže, kterého se dopustil prozatím neznámý pachatel.

Ten vstoupil 30. srpna 2023, v době okolo 01:33 hod., na neoplocený pozemek u novostavby rodinného domu v obci Chářovice na Benešovsku, kde přistoupil k zahradnímu domku a kůlně, u které následně za užití násilí překonal uzamčení, vnikl dovnitř a z kůlny následně odcizil jízdní kolo zeleno-černé barvy značky Kellys, výrobní číslo KL21900755, zeleno-černé barvy, typ Salamander s dětskou sedačkou a na kole poté odjel neznámo kam. Poškozenému způsobil škodu téměř 10 tisíc korun.

Kamerové záznamy jsou bohužel nekvalitní, nicméně by podezřelého muže na fotografii mohl někdo poznat. Pokud tedy muže na fotografii poznáváte, ozvěte se prosím na linku 158 nebo policistům do Benešova na tel. číslo 974 871 700. Stejně tak žádáme všechny, kteří by kradené kolo někde viděli, aby se taktéž policistům ozvali.

Policisté v celé věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, za což pachateli, v případě dopadení, hrozí až 2letý trest odnětí svobody.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

8. září 2023

vytisknout e-mailem