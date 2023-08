Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Hledáme muže, který obtěžoval ženu

České Budějovice - Policisté ze Čtyřech Dvorů pátrají po čtyřicetiletém pachateli...

Policisté z Obvodního oddělení Čtyři Dvory pátrají po muži, který obtěžoval ženu při vstupu do domu v ulici Větrná. Žena chtěla připravenými klíči odemknout dveře a všimla si muže, který stál za ní, jakoby chtěl také vejít. Když se na něho otočila, zda jde také dovnitř, měl nemravné návrhy a ženě sáhl na hrudník. Žena zachovala duchapřítomnost a řekla, že volá policii. Muž poté odešel Větrnou ulicí. Žena naštěstí neutrpěla žádné zranění.

Pachatel by měl být muž ve věku kolem čtyřiceti let, střední postavy, výšky kolem 170 cm, černé kratší vlasy, bez vousů, ve tváři prohlubně či jizvičky. Oblečen byl do tmavého trička a kraťasů, na rukávech trička bílé pruhy.

K obtěžování ženy došlo ve středu po 21:00. Na lince 158 nebo přímo na policejním oddělení ve Čtyřech Dvorech přijmou policisté informace či svědectví k tomuto případu.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

17. srpna 2023

vytisknout e-mailem