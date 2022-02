Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme muže, který naboural vozidlo a z místa odjel

MĚLNICKO - Poznáte muže na fotografii?

Nabourané vozidlo přišla 28. prosince 2021 oznámit žena na dopravní inspektorát v Mělníku potom, co ke svému vozidlu přišla a zjistila, že je poškozené.

K celé události došlo 28. prosince 2021 v době od 10:08 do 10:16 hodin dopoledne v ulici Kapitána Jaroše u čísla popisného 3420. Zatím neznámý řidič neznámého vozidla narazil do zadní pravé části zaparkovaného vozidla ženy, která celou událost pak na dopravním inspektorátu nahlásila. Z místa dopravní nehody ujel, aniž by zanechal jakékoliv kontaktní údaje majitelce nabouraného vozidla, anebo zavolal a ohlásil celou událost na policii. Výše škody na poškozeném vozidle je minimálně 10 tisíc korun.

Celou událost zachytily kamery, na snímku z nich je zachycen muž, který by měl s vozidlem po celé události odjet. Vzhledem k nečitelné SPZ se policisté z Mělníka nyní obracejí s žádostí o pomoc. Žádají muže na fotografii, aby se policistům sám ozval nebo svědky celého incidentu, kteří by mohli pomoci celou událost objasnit. Jakékoliv informace můžete sdělit na tel. číslo 974 876 259 policistům Dopravního inspektorátu Mělník.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

4. února 2022

