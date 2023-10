Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme možné svědky krádeže a pachatele

BENEŠOVSKO - Muž přišel o zlatý řetízek.

Případem krádeže zlatého řetízku se už měsíc zabývají policisté z Obvodního oddělení Benešov. Ke krádeži došlo 17. září 2023, a to zhruba v 0:30 - 0:40 hodin v podchodu vnitrobloku mezi ulicemi Jiráskova a Tyršova.

Jednadvacetiletému muži tam neznámý muž strhnul zlatý řetízek s přívěskem z krku a odcizením mu způsobil škodu ve výši několika tisíc korun. Následně pachatel utekl neznámo kam.

Před samotným skutkem doprovázeli poškozeného muž a žena, zhruba ve stejném věku jako poškozený. S nimi se seznámil ten večer poblíž jednoho z barů. Právě oni by mohli být důležitými svědky v celém případu, protože se s poškozeným chvíli před krádeží rozloučili a odešli směrem, od kterého následně přišel neznámý muž.

Mladá žena ve věku zhruba 20 let měla tmavé vlasy, byla oblečená do černého trička a tepláků značky Adidas a měla bílé tenisky. Muž byl také ve věku kolem 20 let, měl košili se vzory s krátkým rukávem, džíny, bílé boty a měl kratší hnědé vlasy.

Policisté by je k celé věci potřebovali vyslechnout a zjistit, zda si pachatele nebo celého incidentu nevšimli. Dále žádáme i případné další svědky, kteří se v uvedený den a čas v místě pohybovali, aby se taktéž policistům přihlásili. Ozvat se můžou na linku 158 nebo přímo policistům na OOP Benešov na tel. číslo 602 261 508 nebo 974 871 700. Za pomoc děkujeme.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

20. října 2023

možní svědci- muž vlevo a žena

