Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Hledáme možné svědky dopravních nehod

KLATOVSKO – Klatovští dopravní policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc. Hledají se svědci dopravních nehod, kteří by mohli svými informacemi přispět k jejich objasnění.

Policisté z dopravního inspektorátu Klatovy se obracejí na veřejnost a hledají možné svědky, kteří by mohli svými informacemi přispět k objasnění okolností níže uvedených dopravních nehod.

K první dopravní nehodě došlo v době od 14. dubna 2023 od 06:30 hodin do 17. dubna 2023 do 07:00 hodin v obci Jindřichovice. Dosud neustanovený řidič s neznámým vozidlem jel v obci Jindřichovice po místní komunikaci od obce Sluhov, kdy vjel s vozidlem částečně na pravou krajnici a zachytil vozidlem o rozvody elektrického proudu a sloup veřejného osvětlení umístěných vpravo mimo komunikaci. Následně z místa dopravní nehody, aniž by věc oznámil, ujel. Na poškozeném elektrickém zařízení byla celková škoda odhadnuta na částku ve výši 12 tisíc korun.

K další dopravní nehodě došlo dne 17. dubna 2023 v 15:35 hodin na křižovatce ulic Tyršova, Vrbova a Podbranská u sadů Pod Valy v obci Klatovy. Řidič osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia jel po ulici Tyršova ve směru od parku k ulici Plzeňské, kde se střetl s osobním vozidlem tovární značky Audi A3 jedoucí po ulici Vrbova do ulice Podbranské. Ovlivnění alkoholem bylo u obou řidičů vyloučeno provedenou dechovou zkouškou. Na vozidlech byla škoda odhadnuta na částku 280 tisíc korun.

Dále dopravní policisté v Klatovech řeší dopravní nehodu, ke které došlo dne 20. dubna 2023 kolem 07:10 hodin na silnici I. třídy č. 27 ve směru od obce Plzeň na obec Klatovy. Před obcí Štěpánovice předjížděl dosud neztotožněný řidič s neznámým vozidlem v táhlé pravotočivé zatáčce přes vodorovnou dopravní značku, podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou, kolonu vozidel a střetl se s protijedoucím vozidlem tovární značky Volkswagen Transporter, jehož řidič před střetem stačil najet na pravou krajnici a s vozidlem téměř zastavit. Neznámé vozidlo bez zastavení dál pokračovalo v jízdě směrem na obec Klatovy. Na automobilu Volkswagen Transporter byla odhadnuta škoda na částku 70 tisíc korun. Neznámým vozidlem by pravděpodobně mělo být osobní vozidlo červené barvy tovární značky Ford typu Fiesta nebo Focus.

Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedeným dopravním nehodám, se mohou přihlásit osobně na dopravním inspektorátu v Klatovech, nebo zatelefonovat na číslo 974 334 261, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Barbora Šmaterová, DiS.

21. dubna 2023

