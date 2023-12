Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Hledáme mladou řidičku

SLAVKOV U BRNA: Řidička nechala na místě nehody vzkaz, ale se špatným telefonním číslem

V úterý 19. prosince v čase mezi 14:50 a 16:45 došlo ve Slavkově k dopravní něhodě. Někdo poškodil Škodu Octavii zaparkovanou v ulici Boženy Němcové. Za stěračem poškozeného vozidla byl nalezen vzkaz s telefonním číslem. To však patřilo osobě, která neměla s nehodou nic společného a vzhledem k bydlišti ani vazby na místo nehody. Na místě nehody policisté zjistili, že do blízké trafiky přišla v tu dobu mladá slečna kolem 20 let, aby si vypůjčila tužku a papír na napsání vzkazu.

Žádáme zmíněnou slečnu popřípadě další svědky dopravní nehody, aby kontaktovali vyškovské dopravní policisty na telefonu

735781738, popřípadě na lince 158.

Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Alice Musilová, 27. 12. 2023

Odkazy do noveho okna nehoda Slavkov 1 Detailní náhled nehoda Slavkov 2 Detailní náhled

vytisknout e-mailem