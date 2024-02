Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Hledáme Karolínu a Barboru

Pražští policisté hledají dvě mladé dívky, které odešly dnes ráno z místa svého bydliště neznámo kam a dosud o sobě nedaly vědět. Pokud jste je viděli, kontaktujte linku 158.

Pohřešování dívek nahlásila jejich pěstounka, která se bojí o jejich život a zdraví s tím, že odešly dnes okolo osmé hodiny ráno bez jejího vědomí z místa trvalého bydliště v městské části Prahy 6 - Řepy, a do současné doby o sobě nepodaly žádnou zprávu.

Pohřešovaná Karolína má hubenou, 130 cm vysokou postavu, blond vlasy na mikádo a modré oči. V době odchodu měla na sobě růžový huňatý kabátek s ohrnutým límcem kolem krku a mašlí, černé legíny, vyšší černé boty a bíločernou kabelu přes rameno.

Pohřešovaná Barbora má hubenou, 130 cm vysokou postavu, hnědé dlouhé vlasy do copánku a šedé oči. Odešla v péřové bundě s modrým límcem, černých legínách, černé sukni nad kolena s červenými smajlíky a v černých koženkových botách.

Pohřešované u sebe nemají mobilní telefon a není to poprvé, co je hledáme.. Kriminalistům se doposud nepodařilo dívky nalézt, a proto se obracejí na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud jste dívky viděli nebo víte, kde by se mohly nacházet, kontaktujte prosím linku 158. Děkujeme.

por. Mgr. Jan Rybanský - 23. únor 2024

