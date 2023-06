Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme jednoho z účastníků dopravní nehody na dálnici D4

PŘÍBRAMSKO - K nehodě došlo 1. června v 9 hodin ráno.

Příbramští dopravní policisté žádají svědky, kteří by měli informace k dopravní nehodě, k níž došlo 1. června v 9:00 hodin na dálnici D4 ve směru na Strakonice, v katastru obce Dobříš. Mimo svědků dopravní nehody hledáme i řidiče osobního vozidla, který po nehodě z místa odjel. Podle oznamovatelky by se mohlo jednat o stříbrné osobní vozidlo Volkswagen Golf registrační značky začínající 5SB.



Řidič tohoto vozidla se pravděpodobně nedržel ve zúžení pravého okraje komunikace a narazil do boku osobního vozidla Peugeot 206, které řídila 19letá řidička. Vlivem střetu s vozidlem, které poté z místa odjelo, nabourala řidička ještě do dopravního značení.

V souvislosti s touto dopravní nehodou se obracíme na případně svědky nehody nebo na samotného řidiče. V případě, že máte jakékoliv poznatky nebo informace k výše uvedené dopravní nehodě, ozvěte se prosím policistům na linku tísňového volání 158, anebo se obraťte přímo na příbramské dopravní policisty na čísle 974 879 259.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

6. června 2023

